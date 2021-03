Miki Nadal muestra en Zapeando los divertidos momentos que protagonizaron Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito. Y es que durante un juego en el que debían adivinar cosas de tu compañero, Lali apostó a que Miguel Ángel Silvestre tiene que dormir de una determinada forma que, el propia actor, reconocía en directo en el plató.

"Pero eso no lo resta ni un ápice de atractivo", destaca Lorena Castell ante la confesión de Silvestre. Pero esta no fue la única confesión en 'El Hormiguero', Lali Espósito también desveló una curiosa manía que tiene desde pequeña: "No estoy drogada, quiero aclararlo".