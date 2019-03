La surrealista reacción de Cristina Pedroche tras el susto de Miki Nadal: "¡Me he hecho daño en el tobillo y todo!"

"Tú, Pedroche, cuidado": así de tajante avisa Frank Blanco a Cristina de que todavía no ha sufrido el castigo que le corresponde por pasarse con el regalo del amigo invisible. "Estoy calladita por si se os olvida", responde la zapeadora.

Pero a sus compañeros no se les pasa ni mucho menos, como destaca el presentador: "No, no, es que todavía estamos maquinando". Y, mientras ambos debaten sobre el tema, Miki Nadal prefiere terminar la conversación a lo grande: con un susto a Cristina Pedroche que provoca una divertida reacción de la zapeadora.

El 'zasca' de Quique Peinado a una foto de Cristina Pedroche de adolescente: "¿No te pensabas los looks tanto como en las Campanadas, no?"

Quique Peinado rescata una foto de Cristina Pedroche de adolescente. La zapeadora, divertida, cuenta todos los detalles de su look en este vídeo de Zapeando.