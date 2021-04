Dani Mateo habla en Zapeando sobre el sonambulismo sexual, denominado 'sexomnia', el cual se trata de una enfermedad rara que afecta al 2% de la población y que hace que el afectado no se acuerde de haber mantenido relaciones.

¿Alguno de los zapeadores lo tiene? "Yo soy de sonambulismo migraña", detaca Valeria Ros, que confiesa que ella se hace la dormida para no tener sexo. "No me gusta nada de verdad, prefiero hacer un puzzle", destaca la zapeadora mientras que Miki Nadal realiza un chiste guarro que indigna a Lorena Castell: "Vete al rincón de pensar, es una guarrada nada más empezar el programa". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal.