Tik Tok no para de dar sorpresas, la última, una incorporación inesperada: la Guardia Civil. Eso sí, no llega para hacer controles sino para informar con música de lo que se puede y no se puede hacer durante el estado de alarma.

Además, los agentes protagonizan divertidos vídeos con consejos y advertencias a los más jóvenes. Uno de ellos trata de cómo distinguir entre las monedas de euros y monedas extranjeras cuyo valor es mucho menor. La cuenta, que se abrió el 12 de octubre, ha conseguido en dos semanas 42.000 seguidores, lo que ha hecho que otros compañeros del Cuerpo se hayan animado a subir más vídeos.