El Hormiguero contó ayer con un invitado muy especial: el cantante Maluma, que dejó numerosas anécdotas en su visita al programa de Antena 3.

Una de ellas involucraba a la celebrity Kim Kardashian. "Me hizo reír mucho y me dijo que no la hiciera reír y no entendía por qué. Me dijo 'me acabo de hacer algo en la cara'", explicaba el reggaetonero, que aseguraba que ella se mantenía rígida.

El análisis de Josie sobre la 'obsesión' de las firmas de moda con Maluma

"Se le ha puesto en un pedestal que no le corresponde", ha asegurado el estilista, que explica en este vídeo cuáles son los motivos que conducen a Maluma a ser 'anti-elegancia'.