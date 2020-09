La cantante Anitta ha desvelado en Zapeando cómo es el futbolista Neymar en distancias cortas. La artista pasó parte del verano con la familia del exfutbolsita del F.C Barcelona en su casa de Ibiza, e incluso publicó en redes sociales algunos vídeos de ambos cantando los 'hit' de la brasileña.

"No canta nada bien, pero le encanta cantar. Somos amigos de hace mucho tiempo y siempre le gusta cantar. Yo soy así, soy una persona de fiesta, me gusta bailar, hacer amigos y siempre que conecto con personas que les gusta lo mismo que yo, me encanta", ha explicado Anitta.

La cantante no ha dudado en ejemplificarlo con otro artista que se parece a Neymar en este sentido: "Maluma también es así, siempre está listo para divertirse". "Me encanta este tipo de gente porque es como yo", ha zanjado la cantante.

Explica cómo celebró la nominación a los Emmy

Anitta también ha presentado su nuevo single con Myke Towers y Cardi B, 'Me gusta' en Zapeando, donde ha hablado sobre su nominación a los Emmy en su entrevista con Dani Mateo.