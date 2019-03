Karlos Arguiñano: “Yo no quiero meter mi miembro en una tostadora”

CRITICA ’50 SOMBRAS DE GREY’

El cocinero Karlos Arguiñano ha aprovechado su programa para hacer saber qué opina de ciertas prácticas sexuales. El cocinero explica que los bomberos de Londres están hartos de ir a rescatar a gente que ha leído ’50 sombras de Grey’ porque se ponen las esposas en las manos y en los pies y luego no se las pueden quitar. También se ponen “anillos en el miembro” y meten “el miembro en tostadoras”, asegura. Además confiesa que no va a leer la trilogía porque “Yo no quiero meter mi miembro en una tostadora”.