Josep Pedrerol: "Felicidades por vuestros 400 programas, no está nada mal, nosotros llevamos casi 500"

EL PRESENTADOR DE 'JUGONES' FELICITA AL PROGRAMA

Desde el plató de 'Jugones', Josep Pedrerol pide paso a 'Zapeando' para felicitarle por sus 400 programas. Sin embargo, el periodista deportivo no puede hacerlo sin uno de sus 'zascas': "Felicidades por vuestros 400 programas, no está nada mal, nosotros llevamos casi 500". Además, aprovecha para alardear de Irene Junquera, su colaboradora, que está sobradamente preparada para hacer muchas cosas. "Lógico, la he enseñado yo", comenta.