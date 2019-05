Jordi Évole revela que padece cataplexia: "Me preocupé cuando estábamos con Iniesta en Japón y me entró un ataque de risa que me caí de espaldas"

Évole explicó en 'El Hormiguero' cómo se dio cuenta de que sufría cataplexia. "Cuando me entraba la risa con según qué amigos, me entraba una flojera en el cuerpo de caerme, de no poder sostenerme verticalmente. Perdía la musculatura y me caía", dijo.

Asimismo, el periodista relató la última vez que se manifestó esta enfermedad rara. "La última vez que me pasó, y que ahí me preocupé, fue cuando estábamos grabando con Iniesta en Japón y me entró un ataque de risa que me caí de espaldas y me pegué un 'cebollazo' contra el suelo en la cabeza", recordó Jordi Évole.

El periodista dijo que "el equipo ya está prevenido" y que cuando ven que le pasa, le "mantienen en pie". No pierdes la conciencia pero tienes esa flojera de cuerpo", indicó.

Jordi Évole explicó a Pablo Motos qué es la cataplexia. "Es un desajuste del sueño que se manifiesta en que cuando te ríes te caes. Parece como que todo el sueño que no has tenido profundamente durante la noche te entra por ahí y como que todo el cuerpo se te duerme, menos tu cabeza que sigue consciente", contó el periodista, que también anunció que deja el programa Salvados.