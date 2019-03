Jon Plazaola, Gorka Aguinagalde y Óscar Terol se someten a un test para demostrar si entienden estas expresiones andaluzas

Ana Morgade ha sometido a Jon Plazaola, Gorka Aguinagalde y Óscar Terol, tres actores vascos de 'Allí Abajo', a un test para que demuestren si "su vinculación con el sur les ha servido de algo".

¿Cómo dirían en vasco 'cucha papafrita, no te apalanques y vente ancá la Shari que nos vamos a los cacharritos'? "Artista, déjate de chorradas y vámonos a las barracas", señala Gorka Aguinagalde.

La siguiente expresión ha sido: 'Vaya peshá me he dao mi arma, que he llegado a la plaza a comprar los avíos pa el puchero y me he jartao de darle a la chancla'. Algo que, según Óscar Terol, se traduciría como "Cansa estoy con rozaduras del zapato".

Para finalizar, ha participado en este juego Jon Plazaola, que ha explicado cómo diría en vasco 'Illo, estás apollardao. Date bulla que me da coraje la gente que llega tarde': "Venga, ahí va".