Isabel Sanz ha asumido el reto de Zapeando de batir el récord de levantamiento de pesas en peso muerto en un plató de televisión. Aunque al principio levanta 170 kilos a modo de "aperitivo" y para calentar, la deportista acaba subiendo en peso muerto un total de 200 kilos.

Como explica ella misma, este deporte no le supone "ningún sacrificio" y es que entre sus hazañas está la de levantar 230 kilos. Pero no es la única cosa impresionante que esta joven deportista de 22 años ha hecho: una vez, confiesa, compitió con los dedos rotos. No te pierdas la reacción de los zapeadores al verla en pleno ejercicio.