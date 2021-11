E cómico José Corbacho vuelve a los escenarios con su espectáculo 'Ante todo mucha calma', por eso, desde Zapeando hemos querido hacerle una entrevista con preguntas algo incómodas. ¿Quién de tu profesión merece el triunfo más que tú? "¿Qué voy a decir, Berto Robero o Martita de Graná? Si son todos millonarios, ya triunfan", destaca Corbacho.

¿Alguna vez ha dicho 'no' a colaborar con un compañero de profesión? ¿y después de colaborar con alguien? José Cobracho aprovecha esta pregunta para lanzar un divertido dardo al programa: "Me invitan a Zapeando y dices qué buen rollo, pero vas a allí y te das cuenta de que es un infierno, gritos en los camerinos, la gente peleando...". Pero estas no son las únicas preguntas, puedes ver sus divertidas respuestas en el vídeo principal de esta noticia, donde también reflexiona con su exitoso humor sobre por qué la gente tiene que ir a ver su espectáculo.