Miki Nadal ha dado en Zapeando algunos trucos para que los viajes en otros países sean más placenteros. El primero es el que no coger un metro en la India porque allí la hora punta es mucho más hora punta que en España. Allí los usuarios esperan apelmazados y en cuanto pasa el metro se aferran a él para tratar de entrar hasta tal punto que parece que el transporte no necesita frenos porque hace tope con la gente que se abalanza sobre él al llegar a la estación. Una cosa positiva que encuentran de esta situación los zapeadores es que no hay muchos carteristas porque no hay ni espacio para mover la mano y robar.

Pero este no es el único transporte impactante. En China, las imágenes de una autopista de Pekín llevan a Miki Nadal a no coger el coche en ese país. Allí hay hasta 30 carriles para los vehículos que forman unos atascos masivos. Y por último, mejor no montar en tren en Bangladesh porque allí los viajeros llegan a subirse a los techos para poder viajar.