Nada más arrancar Zapeando, los zapeadores protagonizan un divertido momento en plató al saludarse en directo. Y es que mientras Dani Mateo presenta a los que están esta vez en la mesa, ellos saludan a su compañero de lado chocando la mano.

Eso sí, no todos. Lorena Castell e Iñaki Urrutia lo dan todo chocando la mano con energía, pero, por el contrario, el otro lado no hace lo mismo. En concreto, el culpable es Quique Peinado. Y es que mientras Valeria Ros intenta saludar a su compañero con la misma energía que la otra pareja, Peinado no saluda con el mismo entusiasmo, algo que no satisface a Lorena Castell. "No es lo mismo Iñaki que Quique", destaca Lorena mientras Valeria intenta defender a Quique diciendo que su compañero no lo veía venir.