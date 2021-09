Zapeando celebra el Día del farmacéutico repasando con Boticaria García muchos errores que se cometen pidiendo cosas en la farmacia. Lorena Castell quiere preguntar a Boticaria García por algún jarabe que corte la tos. Y es que la zapeadora afirma que su hermano lleva meses con una tos que no se le va.

La experta destaca que no se puede dar cualquier jarabe para la tos e insiste en que hay que tener mucho cuidado con la automedicación, especialmente con los jarabes de la tos porque "tratan el síntoma, pero igual enmascara alguna causa". "Los medicamentos no pueden ir de mano en mano", insiste Boticaria García, que es interrumpida por sorpresa por Boticaria García, que quiere aclarar una cosa de sus palabras anteriores. "Esto lo ha escrito un guionista, mi hermano está perfectamente, me da mal rollo", afirma la zapeadora entre las risas de sus compañeros.