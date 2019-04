Frank Blanco sobre #FeelingZapeando: "Está muy bien que no perdáis el sentido del humor"

NUEVO VÍDEO DE #FEELINGZAPEANDO

En la cocina, tienda, oficina... da igual donde os encontréis, el objetivo es no perder el humor a pesar de no tener vacaciones. Si, por desgracia, sois de los pocos que aún no ha cogido vacaciones este es el huequecito para vosotros. Zapeando presenta un nuevo vídeo de #FeelingZapeando formado por todos aquellos que se encuentran trabajando.