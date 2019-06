Frank Blanco estalla tras recibir un insulto de Anna Simon: "Estás despedida"

Los zapeadores descubren un programa de edición de vídeo capaz de manipular las declaraciones de algunas personas para, posteriormente, difundirlas a través de las redes sociales.

"Frank, viejo", grita Anna Simon tras comentar esta noticia, y añade después: "Uy, eso no lo he dicho yo, me han manipulado". Sin embargo, esta broma no sienta demasiado bien al presentador, que le acaba diciendo: "Anna Simon estás despedida y me debes 20 euros".

En este vídeo de Zapeando puedes ver cómo ha sido el rifirrafe que ha dejado a la zapeadora sin palabras.

Otros momentos destacados

El presentador y Anna Simon nos tienen acostumbrados a estos rifirrafes. En otra ocasión Frank lanzó un 'dardo' que enfadó bastante a su compañera: "Como presentadora no tienes futuro".

Pero también han protagonizado momentos más 'románticos', como el que te mostramos en este vídeo, en el que Frank le dedicó unas bonitas palabras a su compañera.