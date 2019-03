Felipe VI: “Leonor, hija, te dije que hicieras pis antes de salir de casa”

MIKI NADAL RECREA LO QUE SERÁ EL DISCURSO DEL NUEVO REY

Miki Nadal se encarga de hacer la reconstrucción de lo que será el discurso del nuevo rey, con ‘infografías’ incluidas del monarca y su hija la infanta Leonor. Mientras Felipe VI jura la Constitución, la princesa interrumpe a su padre porque tiene que ir al baño a hacer pis. Don Felipe insiste en que tiene que dar el discurso pero la heredera se impacienta porque no aguanta más. “Tengo que ir ya, como no vaya me lo voy a hacer encima”, asegura la pequeña.