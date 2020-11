Dani Mateo confiesa en Zapeando que es muy fan del último look de Josie en Masterchef Celebrity: "Me encanta, con esa capa de terciopelo y ese collar no sabes si te va a despellejar un conejo o a sacar uno de las chistera".

Por su parte, Cristina Pedroche destaca que ha quedado con el experto en moda. "Tenemos lío", afirma la zapeadora, quien admite que se trata sobre su vestido de las Campanadas. Eso sí, la joven muestra su cara de asombro cuando Quique Peinado recuerda que solo faltan siete semanas. "¿De verdad?, estoy jodidísima", afirma.

"Prefiero no llevar ropa interior, es una tradición"

¿Puede llevar ropa interior con este vestido?, ¿cómo será su look? Cristina Pedroche comienza a dar algún detalle sobre cómo irá vestida para dar las Campanadas este año. Puedes verlo en este vídeo de Zapeando.