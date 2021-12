Mariah Carey ingresa más de 2,5 millones de euros anuales por su éxito 'All I Want for Christmas is you'. Ahora, Cristina Pedroche ha desvelado en qué se ha gastado la artista todo lo que ha recibido gracias a su 'temazo navideño'.

Gracias a ello, la artista tiene verdaderos lujos. Entre ellos, el piano de cola original de Marilyn Monroe y hasta 1.000 pares de zapatos de firma. Mantener su séquito de guardaespaldas le cuesta 1,6 milllones de euros al año, y es que llega a poner a 11 personas a su alrededor cada vez que come en un restaurante. Puedes conocer todas las 'estrenticidades' de la artista en el vídeo principal de esta noticia.

