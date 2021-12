El japonés que cautivó a los zapeadores por sus vídeos virales semidesnudo ha vuelto a sorprender a Internet versionando el 'All I Want for Christmas is you' de Mariah Carey. Eso sí, de una forma muy especial.

Con un sombrero de Papá Noel y un desatascador, el hombre ha hecho un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. En él se le puede ver creando el ritmo navideño con el desatascador pegado a su pecho. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

¿En qué gasta su dinero Mariah Carey?

Mariah Carey es el rostro de la Navidad. La artista más escuchada por estas fechas ha logrado ser millonaria por su espíritu navideño, pero, ¿cuánto ingresa y qué lo gasta? Puedes verlo en este vídeo.