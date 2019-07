Zapeando quiere que los españoles conozcan los tatuajes de los colaboradores, para ello, Frank Blanco pregunta quién están tatuados: "¿Tenemos todos tatuajes?". Quique Peinado y Anna Simon reconocen que no, una confesión que les convierte en "el lado soso" de la mesa, según el presentador.

Por su parte, Nene sí tiene tatuajes, como el propio zapeador muestra en el plató: "Este del brazo me lo hice por gusto, no sé qué significa". Además, Nene también señala que no es el único que se ha hecho: "Tengo uno en la tripa".

Por último, Zapeando sale a la calle para hablar con los españoles y las españolas de esta fiebre por tatuarse. ¿Qué tatuaje nunca se harían?, ¿nos estamos tatuando por encima de nuestras posibilidades?

Por otro lado, Zapeando aclara la polémica en torno a Rosalía y su tatuaje en forma de pene. En este vídeo Anna Simon explica el verdadero significado del tatuaje del que todo el mundo está hablando.