¿Están de acuerdo los españoles con la teoría de que los tatuajes enganchan? ¿Piensan que nos tatuamos mucho más de lo que deberíamos? Zapeando sale a la calle para descubrir los significados de los tatuajes que llevan los ciudadanos.

Además, los españoles revelan los tatuajes que nunca se harían, entre los que están: la foto de un famoso, el nombre de su pareja y un animal. "Me gustan los tatuajes más simbólicos, que me recuerden a la persona", destacan.

Algunos confiesan sentirse felices con los dibujos en su piel: "Tengo alguno bastante feo, pero no me arrepiento". Aunque, otros desearían no habérselos hecho: "Me hice el nombre de una persona por amor, y por desamor lo borré".