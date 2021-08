En verano hay que protegerse y tener mucho cuidado con el sol. Un consejo tan repetido como ignorado por muchos, como puedes ver en este vídeo de Zapeando, donde los zapeadores muestran ridículas quemaduras por no protegerse lo suficiente.

"En la zona de la frente estaría el modelo pringada y luego está el moreno evitable si usas la gorra de forma adecuada", explica María Gómez. Pero estas no son las únicas quemaduras ridículas. Descubre todas en el vídeo, donde Valeria Ros se lamenta de que la gente no use protección solar: "Como las vea Boticaria García...".