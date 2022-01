Cristina Pedroche muestra en Zapeando tres bromas muy pesadas que dejan a los zapeadores alucinados. Tras ver los vídeos, los colaboradores tienen que comentar si es una broma que puede suponer el divorcio de la pareja o no. Entre las bromas se encuentra una mujer que pone a su marido espuma de afeitar, en vez de nata, en las tortitas. La reacción del marido no tiene desperdicio.

Pero eso no es todo. También se ha hecho viral el vídeo de un hombre que cambia a su bebé por un muñeco para hacer una broma que deja a su pareja sin aliento. Por último, no te puedes perder la broma que una chica gasta a su novio y que desata la risa de Dani Mateo: "Lo ha hecho a traición, pero me he reído mucho". Puedes ver todas las bromas, junto con la reacción de los zapeadores, en el vídeo principal.