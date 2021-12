Dani Mateo recupera el espíritu circense del Zapeando 2.000 para presentar el espectacular número de Lorena Castell. La zapeadora, disfrazada de trapecista, aparece en pleno plató haciendo una rueda para, acto seguido, subirse a un aro. "¡Qué bien, eso no es fácil!", destaca Miki Nadal mientras todo el plató el aplaude.

Y es que a Lorena Castell la hemos visto desafiar todo tipo de peligros. Esta vez, la zapeadora catalana se sube a las alturas para hacer increíbles piruetas en un aro ante la atenta mirada de los presentes, que no dan crédito del número de su compañera. "¡Cuidado!", advierte Miki asustado por el peligro del número. Puedes verlo al completo en el vídeo principal de esta noticia, donde Lorena Castell también analiza su actuación. Y es que confiesa que llevaba tres años, desde que tuvo a su hijo, sin subirse a un aro.

Pedroche desaparece en un truco de magia: "Es como si me hubiera desmayado"

"Escúchame, ¿dónde está?, ¡que no está!", afirma asustada Lorena Castell, que grita buscando a Cristina Pedroche mientras Miki Nadal confiesa que se ha llevado un susto muy grande: "No me vuelvas a hacer esto". Puedes ver el truco en este vídeo.