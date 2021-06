Cristina Pedroche presenta en Zapeando una preciosa historia protagonizada por un perrito en Estambul, Turquía. El can en cuestión corría detrás de una ambulancia porque en su interior iba su dueña, que se había puesto enferma.

Pero el perro no solo siguió a la ambulancia hasta llegar al hospital sino que, una vez a las puertas del centro médico, se quedó allí a esperar a que saliera. Puedes ver las imágenes de esta enternecedora historia en el vídeo principal de esta noticia.

Sorprende a sus alumnos en la graduación

En este vídeo de Zapeando puedes ver el emotivo momento en que el director de un instituto sorprendió a sus alumnos cantándoles 'I will always love you' durante la graduación: