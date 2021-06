En las graduaciones académicas, el director o directora de la escuela suele dar un discurso, pero pocas veces se ve a un docente cantar por Whitney Houston y hacerlo tan bien como el director de instituto que protagoniza este vídeo viral.

Ocurrió en el instituto High Point, en Carolina del Norte, donde el director sorprendió a sus estudiantes cantando el mítico tema 'I will always love you' en plena graduación con un impresionante chorro de voz, cosechando los aplausos del alumnado. Puedes ver el emocionante momento en el video principal.

Una madre aparece por sorpresa en la graduación de su hija

Una madre se hizo viral al aparecer por sorpresa en la graduación de su hija pese a las restricciones por la pandemia. Puedes ver el momento aquí: