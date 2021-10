80 años no se cumplen todos los días y menos con la energía del hombre que protagoniza el vídeo que acompaña estas líneas. De hecho, por dentro es como una "criatura de 18 años", explica Quique Peinado. Es por eso que su nieta eligió un regalo muy apropiado para su edad, (la física no, la mental).

El hombre no pudo recibir el regalo con mayor ilusión, y es que quedó impactado cuando abrió un sobre y descubrió en su interior entradas para ver a Dua Lipa. "¿Estás de coña ?, ¿de verdad son reales? ¡Oh, dios mío!", exclamó el hombre al ver la sorpresa. Aunque no hay duda de que es el mayor fan de Dua Lipa, es posible que quien lo vea en el concierto piense que fue a llevar a su nieta y no al revés.

Recibe 5.000 tarjetas de felicitación por su 101 cumpleaños

La enfermera que cuida de Jack, un veterano de las Fuerzas Aéreas británicas, quiso darle una sorpresa al saber que su familia no podría estar allí en su cumpleaños e Internet se volcó con él, como puedes ver en este vídeo.