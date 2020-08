Susto a Cristina Pedroche en Zapeando de la mano de Miki Nadal. Pedroche estaba respondiendo a una espectadora cuando Miki ha dado un golpe en la mesa que le ha hecho saltar de la silla. Justo en ese momento, la zapeadora estaba dando consejos sobre cómo superar los miedos y no ser tan "miedica".

"Gilipollas. Es que lo sabía. Desgraciado. No te pego por la distancia de seguridad", ha gritado Pedroche tras el susto, sin parar de mirar hacia atrás por si le esperaba un nuevo susto. "Estaba pensando que me iba a venir alguien por aquí", ha añadido Cristina. Los colaboradores no se han podido resistir a pedir una repetición de la broma.

Santi Alverú, con su sección el Día del Espectador, tampoco tenía buenas noticias para Dani Mateo. "¿Es necesario que Dani Mateo vuelva? ¿No le puede sustituir alguien? Valeria, Lorena o Santi. Para qué estropear lo bien que estaba quedando el programa", escribe 'El Sergio' en redes sociales.

"Yo también me lo pregunto, ¿por qué pasar por esta humillación?", responde Dani Mateo tras leer el tuit. El presentador de Zapeando tampoco tiene contentos a los fans del reggaeton. "Tiene gracia ver cómo Dani Mateo siempre está ridiculizando el reggaeton, pero cuando le toca entrevistar a un reggetonero resulta que le encanta", afirma 'Artdirector'.