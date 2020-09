Como Defensor del Espectador, Santi Alverú enseña a sus compañeros un detalle que pasó desapercibido durante el arranque del programa del pasado miércoles. Y es que tras la cabecera de Zapeando, siempre se ve desde arriba a los zapeadores sentados en sus sillas alrededor de la mesa saludando a cámara y quitándose la mascatilla, lo que no es tan habitual es que sufran una 'pillada' por tener un micro abierto.

"Me meo", se escucha confesar a una de las zapeadoras a su compañeros. Aunque, al principio, solo se sabe que es una mujer por su voz, Lorena Castell ha descubierto de quién se trata. Y es que como afirma la zapeadora, solo Anna Simon y ella dicen "me meo" mientras que Cristina Pedroche suele decir "me hago pis". Además, ese día solo estaba una de ellas dos, Anna Simon, por lo que todas las pruebas indican que la zapeadora catalana fue la que sufrió este 'tierra trágame'.