Dani Mateo recuerda en Zapeando que queda pocos días para Halloween, una época terrorífica, sobre todo para los reporteros. Y es que, como explica el presentador, "no hay nada que guste más en televisión que meter a un pobre periodista en un pasaje del terror". Como muestra, Dani Mateo enseña en el programa el vídeo protagonizado por un reportero de TeleMadrid. En las imágenes se puedes ver el mal rato que sufre al entrar en un pasaje del terror junto a su cámara.

Pero él no ha sido el único y si no que se lo digan a Cristina Pedroche, quien ha sido la víctima preferida de sus compañeros para recibir sustos. Y es que aunque desde el programa le prometieron que no le iban a hacer más, la joven no se fía como se puede ver reflejado en el tenso momento que pasa en el plató y que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. Por otro lado, en el siguiente vídeo Cristina Pedroche y Dani Mateo confiesan una manía que tiene cuando hacen caca.