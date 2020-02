Dani Mateo arranca fuerte Zapeando: con una pregunta en la que pide a los zapeadores que sean totalmente sinceros. ¿Contestan a los mensajes de Whatsapp en el momento en el que los ven?, ¿o suelen contestar pasados unos días?

Tras las confesiones de los zapeadores, Anna Simon se convierte en la compañera que más tarda en contestar al resto, afirman que la catalana tarda incluso, días. Por el contrario, Cristina Pedroche desvela que ella contesta "al instante": "Siempre tengo el móvil en la mano, y eso, en el fondo, es horrible".

Por otro lado, la zapeadora de Vallecas cuenta una anécdota que le ha pasado con Miki Nadal: "Me he quedado encerrada en un sitio y he escrito a Miki pidiéndole que alguien me abriera la puerta, pero nada, he dicho, 'pues aquí me quedo'". El zapeador confiesa a su compañera que no la podido contestar porque "estaba haciendo deporte".