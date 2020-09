Quique Peinado muestra en este vídeo de Zapeando el momento en el que "una mantis religiosa, esos bichos que si midieran un metro serían el terror del planeta", que se merienda una langosta viva.

"Son imágenes muy crudas, he visto películas de terror que dan menos miedo", advierte el zapeador antes de enseñar el vídeo a sus compañeros, eso sí, Quique Peinado también defiende que "es duro pero no hay que juzgar a la mantis": "Respetemos la diversidad cultural, que os he visto chupar la cabeza de los langostinos con ansia". Además, aunque el vídeo entero dura tres minutos, la degustación duró tres horas y es que no deja nada de la langosta.

Los animales más sorprendentes del mundo

En este vídeo de Zapeando recopilamos animales de récord. Cucarachas gigantes, la vaca más alta del mundo, el perro más grande o el gato con la cola más larga.