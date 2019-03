El emocionante discurso de Cristina Pedroche contra los asesinatos machistas: "Por las mujeres que ya no tienen voz, basta de crear una sociedad de terror"

Durante las Campanadas, Cristina Pedroche realizó un emocionante discurso a favor del medio ambiente para destacar su compromiso en la lucha contra el cambio climático: "Si no queremos ser la próxima especie que desaparezca hagamos un planeta mejor y más habitable, con mares y bosques sanos".

Además, la zapeadora también defendió un mundo en el que las mujeres no sientan miedo: "Tengamos unos bosques en los que podamos correr libres y seguras, hablo como corredora y como mujer, que llevemos zapatos de cristal no significa que seamos cenicientas y que nos pongamos zapatillas y salgamos a correr solas, no significa que no sepamos si vamos a volver sanas y salvas".

"Basta ya de crear una sociedad de miedo y de terror, no me podía callar. Por las mujeres que ya no podrán levantar su voz en este año que comienza", concluyó la presentadora.

