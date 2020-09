Mimi, más conocida como 'Lola Índigo', visita el plató de Zapeando para charlar con los zapeadores sobre su nuevo tema, 'Santería'. Además, la joven recuerda la época en la que se fue a China con tan solo 20 años: "Fui por dinero, era la maldita crisis en España y yo me dedicaba a dar clases, como no tenía paste para nada me fui por curro allí".

Una aventura en China que recuerda a Miki Nadal la juventud de Dani Mateo. "Esa es la diferencia con Dani, él con 20 años se fue de casa para buscar una china", bromea Miki Nadal. Mientras, el presentador de Zapeando afirma que se le está "faltando al respeto".

Miki Nadal se marca un baile a lo Carlton Banks

¿Quién no recuerda el mítico baile de Carlton Banks? Miki Nadal lo imita en pleno directo en el plató de Zapeando para mostrar el reencuentro de 'El príncipe de Bel Air'. Puedes ver el momento en este vídeo.

Lola Índigo y Miki Nadal arrasan con la coreografía de 'Santería'

Los pasos de 'Santería', el nuevo tema de Lola Índigo, se han convertido en todo un 'challenge' de Tik Tok. Un reto al que se ha sumado Miki Nadal, quien baila en directo con la propia artista en este vídeo de Zapeando.