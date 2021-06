Thais Villas muestra en el plató de Zapeando el surrealista robo en una tienda de electrónica: "Atentos porque es de los mejores intentos de robo del año". Y es que en las imágenes se puede ver cómo un ladrón intenta meter una torre de sonido en sus pantalones. "Pero, ¿qué hace?", pregunta un alucinado Dani Mateo al ver el vídeo.

Pero la cosa no acaba ahí y es que Thais Villas protagoniza un cómico momento al narrar las imágenes al confundir a Luis Fonsi con Fonsi Nieto. Aunque Dani Mateo intenta avisarla en directo, comienza a reírse y no puede. Eso sí, más tarde el presentador cuenta a su compañera el lapsus que ha provocado las risas del plató. "pues me he equivocado", destaca Thais entre risas.