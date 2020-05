Dani Mateo entrevista por videollamada en Zapeando a Desirée Vila, la atleta paralímpica campeona de España en 100 metros y salto de longitud. Además, la joven, a sus 21 años tiene el récord nacional en las tres modalidades de atletismo adaptado en las que participa: 60 metros, 100 metros y salto de longitud.

Eso sí, Dani Mateo tiene claro por qué le ha conquistado: su sentido del humor y de ver la vida. Y es que la joven ha subido un vídeo a su cuenta de Tik Tok en el que bromea sobre el paradero de su pierna amputada. Desirée hace cinco años perdió una pierna y ahora lleva una prótesis.

"Muchas veces me hacen preguntas muy raras sobre la prótesis y sobre qué hicimos con el miembro", explica Desirée, que destaca que sus padres "enterraron" la pierna que le amputaron. Preguntada sobre cómo hizo el vídeo, la atleta afirma que pidió por Internet una pierna de mentira: "Es lo más raro que he pedido por Amazon, fueron 7 euros, pero no es muy realista".

Por otro lado, Dani Mateo le pregunta si alguna vez recibe críticas por las bromas que realiza sobre su amputación. "Hay gente que se siente incómoda y se sorprende con que haga bromas sobre eso, pero al final la que debería sentirse incómoda soy yo y a mí no me importa hacer bromas de este estilo", destaca la atleta, que recalca que "es la forma más simpática y fácil de llevar una situación complicada".

