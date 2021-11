"¿Sabíais que hoy en día se siguen usando sanguijuelas con fines médicos? En un hospital de California, una se ha escapado del dedo de un paciente y ha dejado un reguero de sangre en plan peli de Tarantino", ha afirmado Cristina Pedroche, tras lo que Lorena Castell ha comentado que Gwyneth Paltrow "hacía una terapia con sanguijuelas".

"¿Estamos tontos de más?", ha expresado, por su parte, Dani Mateo, quien ha contado que él fue víctima de unas sanguijuelas: "A mí me mordieron dos y no es agradable. Me las tuve que quitar y no lo notas porque creo que ellas segregan una especie de anestesia natural", ha recordado.