La última invitada en 'El Hormiguero' ha sido la cantante Lola Índigo, que relató en el programa la surrealista forma en que consiguió trabajo como profesora de baile en China, sin hablar el idioma. "Me vieron en un campeonato de hip hop, que yo iba bailar con mis amigas", explicaba a Pablo Motos. "Un bailarín chino me vio y me escribió por Facebook y me dijo 'oye, tengo un trabajo para ti'", recordaba.

Aunque en un primer momento la artista pensó que se trataba de "spam", a los dos meses el bailarín volvió a insistirle y accedió a mudarse a China para ahorrar dinero y cumplir su sueño de estudiar baile en Los Ángeles. Preguntada por Pablo Motos cómo se entendía con sus alumnos en chino, Lola Índigo ha explicado que aprendió "lo básico para sobrevivir": en el vídeo puedes descubrir todo lo que la cantante sabe decir en este idioma.