A raíz del vídeo de una 'explosiva' barbacoa, Valeria Ros ha compartido en Zapeando una anécdota que le ocurrió un día al llegar a casa de fiesta, en el que acabó avisando a los bomberos. "Se me quemó la estufa un día que llegué un poco pedo a casa, se me olvidó puesta y la tostadora", ha explicado la zapeadora.

"Se me olvidó y me fui a dormir", ha recordado, indicando que lo siguiente que notó fue un fuerte olor y "un humo enorme". "No sabía qué hacer", ha reconocido Valeria Ros, que finalmente tuvo que llamar a los bomberos. Puedes escuchar el desenlace de esta historia en el vídeo principal.