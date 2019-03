Cristina Pedroche tiene un nuevo “preten” en ‘El Chiringuito de Jugones’

UN JOVEN DEL PÚBLICO SE DECLARA

En un momento de ‘El Chiringuito de Jugones’ en el que dejaron hablar al público que asiste, un espectador se declaró a Cristina Pedroche. El joven mandaba un mensaje a la ‘Zapeadora’: “Tu soltería se va a acabar pronto”. Sin embargo aclaraba que no está “enamorado” y que no se va a hacer del Rayo Vallecano. “Estimado ‘prenten’, para empezar una relación eres un poco mojón”, comenta Quique Peinado. A Cristina Pedroche no le acaba de convencer…