Dani Mateo ha destacado en Zapeando que los años 90 "fueron duros" en cuanto a look. Y, si no, que se lo digan a él. Y es que Cristina Pedroche ha mostrado una fotografía del presentador en la que aparece con un "look 'vintage' para enmarcar". "Recordemos tu look de excursión con el insti. Vaqueros, camiseta negra. Eras un John Travolta sin gomina con ese flequillo con rollo 'Al Salir de Clase'", ha destacado la zapeadora.

En el vídeo, puedes ver la reacción de Mateo tras ver la imagen, quien ha contado que estaba en "Francia" y que en ese momento se encontraba "aguantando un muro". "¿No os da la impresión de que me he puesto la camiseta al revés? Estos son los looks de los 90", ha comentado.