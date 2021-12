Cristina Pedroche ha contado en Zapeando que su prioridad antes de dar las Campanadas es "intentar estar tranquila", tras lo que ha contado qué ritual sigue: "Medito siempre por las mañanas, pero hoy también voy a meditar en cuanto llegue allí", ha confesado.

Así, la zapeadora ha señalado que tiene "mucha preproducción" y que una vez esté todo preparado, se tomará "cinco o diez minutos para meditar, estar tranquila, vivir el presente" y darse cuenta "de lo guay que es dar las Campanadas". "Me digo a mí misma que lo tengo que disfrutar", ha revelado, tras lo que ha reconocido que no come nada hasta que termina porque porque está "súper nerviosa" y tiene "el estómago cerrado".