La opinión de un arquitecto sobre la vivienda: "Que un inquilino se pueda convertir en inquiokupa hace que el propietario venda"

Jon Goitia, arquitecto y constructor, declaró en laSexta Xplica que "las leyes que se han impuesto consiguen que se retraiga el propietario que no es profesional". "Esa persona que tiene un pisito, además del suyo, para completar la pensión, ese se asusta con todo lo que hay y acaba vendiendo, y acaban comprando grupos inversores", aseguró, a lo que Afra Blanco contestó: "Se asustan porque generáis miedo; subestimar las voces es poco inteligente".

En este sentido, el arquitecto opinó que "los ricos acumulan más propiedades porque el que no se puedan subir las rentas con el IPC, y que un inquilino se pueda convertir en inquiokupa y no pase nada, está dando pie en los últimos años, lo que hace es retraer al casero no profesional, y acaban acumulando propiedades los más ricos".