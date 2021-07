Cristina Plaza presenta en el plató de Zapeando el nuevo reto viral de Tik Tok con el que quiere poner a prueba a las zapeadoras. Solo se necesitan un par de toallas y un poco de coordinación. Se trata de un juego en el que dos personas se encadenan entrelazándose cada una con una toalla y tienen que intentar liberarse sin soltarse. "A priori puede parecer muy sencillo, pero está dando guerra a todo el que lo intenta", afirma Plaza.

¿Quiénes serán las valientes zapeadoras que lo intenten en directo? Lorena Castell, como presentadora, elige a Cristina Pedroche y María Gómez, quienes afirman estar "nerviosísimas". "Me has asustado, no he entendido por qué te has agachado", afirma Cristina Pedroche con cara de susto a María Gómez, que confiesa que ha habido un momento en el que ha patinado, pero lo ha salvado. Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.