EL EQUIPO DE ZAPEANDO YA ESTÁ COMPLETO

En Zapeando se han acabado oficialmente las vacaciones después de que se haya incorporado a la mesa la que estaba disfrutando todavía de unos días libres: Cristina Pedroche. "¿Por qué aplaudís? No hay nada de lo que alegrarse… Yo no me alegro de estar aquí", comenta la zapeadora de Vallecas visiblemente entristecida.