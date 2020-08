El amor inunda el plató de Zapeando. Los zapeadores le confiesan a Dani Mateo sus mayores locuras por amor. Cristina Pedroche afirma que "está enamorada" y que Dabiz Muñoz y ella "estamos todo el rato haciendo cosas de amor". "Nos queremos mucho (Dabiz y yo) y seguimos haciendo locuras de amor", explica Pedroche, algo que también confirma su compañero y amigo Miki Nadal.

Lorena Castell asegura que por ella han hecho muchos kilómetros para verla: "Por ejemplo, de aquí a Londres solamente por una noche para verme". "Yo al principio de las relaciones hago muchas cosas por amor, luego conforme pasa el tiempo lo dejo de hacer", añade Valeria Ros, que afirma que a ella "le han dejado por amor propio".

Valeria también ha confesado el 'sinpa' que hizo en Londres una noche de fiesta hace años. "Nunca hagáis un 'sinpa' en un taxi borrachos. Tú crees que estás corriendo y te han cogido ya", explica Valeria a sus compañeros de la mesa. "Me pillaron y lo agradecí porque hacía un frío...", añade la zapeadora.

"El taxista me dijo: 'hasta que no vengan tus amigos no te mueves de aquí', y yo, feliz. Llegaron a buscarme dos horas después. Creo que era enero o así", apunta Valeria. "En enero salía yo de fiesta en Londres con mis amigos sin medias", añade Lorena Castell a esta surrealista anécdota.