Cristina Pedroche confirma su compromiso con David Muñoz: "Lo dije hace muchos meses. Sí, me caso"

ENSEÑA SU ANILLO DE PEDIDA

Zapeando arranca con una noticia muy especial para el programa: Cristina Pedroche se casa. La zapeadora, tras dar la exclusiva en una conocida revista, lo ha corroborado en plató: "Lo dije hace muchos meses. Sí, me caso". Pedroche no da detalles de cómo fue la pedida de mano, aunque asegura que "no ha sido algo especial" porque ya se lo habían "pedido muchas veces". Además, aprovecha para enseñar el anillo de compromiso. "Es 'güeno', lo estamos pagando a plazos", comenta la colaboradora de Vallecas.