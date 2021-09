En la nueva temporada de Zapeando, Lorena Castell regresa con su semanal sección de las revistas del corazón, en la que la zapeadora repasa las noticias más destacadas de las portadas. "Tengo que estar superatenta en la sección, porque como se lo inventa todo, yo corrijo", destaca Cristina Pedroche sobre Lorena Castell, que afirma que solo inventa "algunas cosas".

Pero, ¿sale algún zapeador en las revistas? Lorena Castell señala que esta vez no sale nadie, ni siquiera Cristina Pedroche. Eso sí, la catalana recuerda cómo su compañera ya ha salido varias veces en fotos en barcos: "Hemos estados dos veces en la misma localización y no me has invitado nunca al barco". "Pero si el barca no es mío, sino de unos amigos", destaca Pedroche. Por su parte, Miki Nadal afirma que ese amigo es un futbolista. Puedes ver el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.